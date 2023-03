Mar Tarrés reveló que sufrió acoso cuando era adolescente: "Fue un amigo de mi papá"

Mar Tarrés habló a corazón abierto sobre un "acoso sexual" que sufrió cuando era adolescente. "Fue un amigo de mi papá", sumó al recordar la terrible situación que tuvo que atravesar.

"Tuve un acoso, pero no en el plano profesional, no quiero salir al estrellato por eso, pero me pasó con un amigo de mi papá, a los 15, 16 años recién cumplidos, si te cuento quién es será más terrible todavía...".

"Gracias a Dios yo sufrí un acoso pero no violación, siempre fui una mina valiente, de saber defenderme y por eso no pasó a mayores, siempre fui una mina muy despierta”, contó Mar en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

MAR TARRÉS CONTÓ QUE SU PAPÁ NUNCA SE ENTERÓ DE LO QUE TUVO QUE ATRAVESAR

La modelo cerró remarcando que su padre nunca supo qué le había hecho el amigo.

“Era un amigo de mi papá, es una persona conocida pero nunca hablo de ese tema que para mí quedó en la historia, el universo hizo Justicia..."

"Creo que la decepción y el dolor más grande es para mi viejo, mi papá murió sin saberlo esto". G-plus

