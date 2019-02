Un video de Mar Tarrés (31), conocida humorista, modelo plus size e instagramer, bailando uno de los hits de Ricky Martin (47), recibió un me gusta y emojis de aplausos del propio cantante. Ahora, la joven cordobesa visitó Los Ángeles de la mañana y mostró el chat que tuvo con el artista vía Instagram... ¡y cómo hoy mantienen una amistad a través de esa red social!

"Empecé a chatear con él porque tengo mi perra que es diabética, la Xuxa. Subí un video recién levantada, enojada, puteando por la pirotecnia, y él le dio like. Ahí mis seguidoras me avisaron, entré a fijarme y era su Instagram", relató, divertida, sobre cómo empezó el contacto con el famoso boricua.

"Le dije '¿qué tema querés que baile?' y él me dijo 'Vente pa' ca' y después me lo aplaudió. Ve todas las historias, me conoce todo, mi casa, los perros, hasta el baño". G-plus

"¡Me morí! Ricky me seguía y encima me doy cuenta de que miraba mis historias. Entonces le puse 'Enrique Ricardo Rubén, dejá de clavarme el visto porque me desmayo' y se cagó de risa", contó, con mucho humor.

Mar relató que sube videos bailando para bajar de peso y, como mostró en el chat con Ricky, le mandó un mensaje de audio en el que él aparece pidiéndole que baile su tema Vente Pa' Ca. "Le dije '¿qué tema querés que baile?' y él me dijo 'Vente pa' ca' y después me lo aplaudió. Ve todas las historias, me conoce todo, mi casa, los perros, hasta el baño", detalló. Y aunque la modelo de talle grande aseguró el que su ídolo no se "explaya demasiado", él siempre le responde y le manda emojis. "Para mí es demasiado", finalizó, feliz por la relación cibernética que entabló con su ídolo.