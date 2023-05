Mar Tarrés se enojó con Pamela David mientras hablaba de su conflicto con Pampita y cortó el zoom en pleno vivo: "Chau"

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el cruce de Mar Tarrés y Carolina “Pampita” Ardohain, luego de que la influencer escrachara a la modelo por negarse a firmar por una causa referida a os animales, se vivió un tenso momento al aire mientras Pamela David entrevistaba a una de las protagonistas de esta historia, en vivo, en Desayuno Americano.

Después de intercambiar varias ideas, la conductora del ciclo de América tomó la palabra y se dirigió a Mar: “Es como que solamente te importa tu causa, pero también está bueno que te hagas cargo de la repercusión que tiene un acto. Vos quisiste escrachar a alguien y te salió muy mal. Te metiste con Pampita”.

Tras escucharla, Tarrés volcó su enojo: “Claramente, creo que ustedes están buscando más puterío para tener un segundo más de rating. Estoy diciendo que me arrepentí, que le pedí perdón a Pampita. A quien le tenía que pedir perdón fue a Caro y hasta lo hice público en mis redes”, lanzó.

Y agregó: “No sé cuánto más quieren meter el dedo en la llaga, en vez de aprovechar el momento para concientizar sobre la falta de un hospital público veterinario. Porque de lo que se tiene que hablar es de los sufrimientos de los animales”.

Mar Tarrés: "Si no quieren hablar de un hospital público veterinario, no hablemos porque no me interesa la fama Chau chicos, no me interesa la fama. Chau". G-plus

“Si no quieren hablar de un hospital público veterinario, no hablemos porque no me interesa la fama Chau chicos, no me interesa la fama. Chau”, cerró, visiblemente furiosa, antes de cerrar el zoom, hecho que tomaron con humor todos los panelistas en el piso.

MAR TARRÉS MOSTRO LAS REPERCUSIONES QUE LOGRÓ TRAS SU ESCÁNDALO CON PAMPITA EN REDES

El escrache de Mar Tarrés a Pampita por negarse a firmar la petición por un hospital veterinario terminó de la mejor manera, aunque parezca mentira dada la virulencia de los insultos que intercambiaron en redes sociales.

En un posteo que replicó Pampita en sus redes, la modelo plus size había compartido el saldo de una cuenta bancaria con casi 158.000 pesos: "Eso juntamos solo hoy, y vamos por más".

Entonces, se refirió a Carolina Arodhain: "Gracias, Pampita. No hay mal que por bien no venga". Y cerró: "No quiero tu fama, quería tu apoyo y difusión, y lo logramos".