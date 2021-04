Mar Tarrés arremetió muy fuerte contra Maite Peñoñori y LAM: "Trabaja de forra"

A Mar Tarrés no le gustó cómo Maite Peñoñori, panelista de LAM (eltrece), la abordó durante su sesión de fotos para La Academia, el nuevo reality de baile de ShowMatch (eltrece). Entonces, la fulminó a través de un live de Instagram.

"Era la de LAM. Obviamente la mina tirando mierda, como siempre, ensuciándome, mala leche. Dicen cosas horribles que no tengo ganas de reproducir, no tengo ganas de acordarme y de darle más interés porque de verdad me puse mal. Me quería ir de la nota", aseguró.

"Viste cuando decís, 'recién llego a este mundo y ya me están bombardeando'. No entiendo por qué la maldad de hacer televisión y plata bardeando a la gente", sumó. Además, aseguró que Maite le habría hecho "preguntas maliciosas" para incomodarla.

Antes de cerrar, la participante, que también se había cruzado con Cinthia Fernández, apuntó directamente contra la cronista lanzando un fuerte exabrupto. "Cuando terminó la nota le dije a la mina 'la verdad que sos una mala leche terrible'. "Yo estoy haciendo mi trabajo", habría contestado Maite.

"Yo no llegué acá por destruir gente, por pisar cabezas u opacar a otros para brillar más. Ella trabaja de forra", cerró Mar, sin vueltas.

¿Qué dirá Maite?