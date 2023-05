Mar Tarres abandonó un móvil en vivo, en medio de su conflicto con Pampita: "Si no te interesa, me voy"

La semana pasada, Mar Tarres protagonizó un fuerte entredicho con Pampita cuando expuso la negativa de la modelo a firmar una petición para que su proyecto para ´lograr que el gobierno de Córdoba costee una clínica veterinaria estatal.

Mar, además de influencer y diseñadora, es una activista de los derechos de los animales y rescatista, pero no midió consecuencias al exponer a la mamá de Ana García Moritán, y terminó envuelta en un escándalo de grandes proporciones en las redes.

En ese orden, Tarres se paseó por todos los ciclos de TV dedicados al espectáculo haciendo público su petitorio en redes, y de esta manera llegó a protagonizar otro pequeño escándalo en La tarde del 9, donde se cruzó con los panelistas.

“¿Qué pensaste que iba a hacer Pampita, que no te iba a contestar? ¿Era tu objetivo sacarla de las casillas?”, lanzó la picante Ana Laura Román, desde el panel. “Yo hace dos años que estoy alejada de los medios, no busco fama”, se defendió ella, alegando que “trabaja para su público”.

MAR TARRÉS ABANDONÓ UN MÓVIL EN VIVO, INDIGADA CON LOS PANELISTAS

“Cuando ella, muy educadamente, me respondió ‘hola, no puedo. Besos’, dije ‘guau, qué mina for… con esa sonrisa, que se hace la buena’”, agregó Mar, que despertó la indignación de Sebastián Manzoni. “¡No, pará! Es un monólogo”, adujo.

“Te escucho hablar y parece que fueras la dueña de la moralidad. Te falta respetar las decisiones personales de cada persona. Si pampita te quiso contestar eso, es decisión de ella o de cualquiera que no te quiera contestar. ¿Por qué tenés que ponerte con esa supremacía de moralidad?”, dijo el panelista.

“Por eso le pedí disculpas a Pampita. No me creo la dueña de la moralidad de nadie, y por eso le estaba contestando a Ana Laura qué fue lo que sentí en el momento. Te estaba contando eso, no cambies las cosas para meter un puter… más. Estoy acá para hablar de un hospital público veterinario. ¿A vos, flaco, te interesa o no te interesa? Si no, se terminó la nota, que me tengo que ir”, dijo Mar que se despidió con un “Tomi Dente te adoro”, a modo de despedida.