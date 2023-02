La mamá de La Tora aseguró que no ve a Nacho como yerno: "Pueden ser amigos"

"No sé, eso lo van a decidir ellos afuera. Amigos con derecho, quizás. Son jóvenes. Tal vez me lleve una sorpresa, pero de lo que sí estoy segura es que se van a ir de vacaciones juntos", aseveró Gladys.

Y aseguró: "Nacho está jugando a fondo. Van a ser amigos".

LA MAMÁ DE LA TORA HABLÓ SOBRE EL ABUSO QUE SUFRIÓ SU HIJA

Entre las preguntas que le hizo, Ulises se detuvo en el abuso que La Tora contó en el reality que había sufrido: "¿Cómo te sentiste cuando Lucila se puso a llorar y contó lo que vivió?".

Y Gladys respondió: "Me partí al medio. No me quiero acordar porque me pongo a llorar de verla así. Me hizo muy mal. Lucila no fue a joder a nadie, por eso en ciertas reacciones de Alfa iba como piña, porque no es careta".

"Cuando Lucila me contó el abuso me partió el alma. A mí solo me pasó que me digan cosas por la calle". G-plus

