La mamá de El Noba apuntó contra la joven que le pide un ADN para su hijo: “Si no es mi nieto, que se agarre”

En las últimas horas trascendió que una joven llamada Ailén Díaz pide que la familia de El Noba la reciba para pedir un test de ADN entre su hijo y algún familiar el conocido del desaparecido músico, pero la madre de este le salió al cruce de manera contundente.

En Nosotros a la mañana Ariel Wolman puso al aire un audio que le envió Díaz en el que explicaba en que en agosto del 2021 cortó una relación y con la diferencia de una semana comenzó a salir con El Noba, cuando todavía no había explotado como artista.

"Dimos vueltas por todos lados y como a las 11 de la mañana que terminamos la noche fuimos a mi departamento, estuvimos juntos y tuvimos un accidente que es la rotura del preservativo. ¡No es que no nos cuidamos, no fue a propósito! Lauti era uno más, no tenía ni un poquito de fama", recordó Díaz en el audio.

Wolman aclaró que la joven se hizo el ADN con su anterior pareja, que dio negativo, tras lo cual decidió recurrir a la familia de El Noba para que le donen una muestra de sangre y evitar así la exhumación del cadáver del músico, que murió el 3 de junio.

LA RFEACCIÓN DE LA MADRE DE EL NOBA ANTE LA APARICIÓN DE UNA JOVEN QUE DICE QUE TIENE UN HIJO SUYO

Pero tras el testimonio de Ailén, El Polo Álvarez dio paso a una comunicación telefónica con Vanesa Aranda, la madre del intérprete, que apuntó fuerte contra la joven.

"Salgo a hablar para defender a mi hijo porque él no puede. Esta chica se cansó de defenestrarme cuando nunca habló conmigo... Ella dice que fue a mi casa y es verdad, pero yo un viernes perdí a mi hijo, el sábado lo enterré y el domingo vino ella", dijo Vanesa.

"Cuando se presentó, habló con mi hija y le dijo como que tenía un paquete de yerba y yo se lo tenía que pagar... Mi hija me lo dijo después y cuando ella volvió a aparecer, a la semana, la atendí yo, y desde un auto otra chica le gritaba 'decíselo, decíselo' y a mí no me parece manera", agregó.

"Yo no le niego nada, bienvenido sea si es mi nieto, pero si el bebé nació en abril, mi hijo falleció en junio, tuvo 9 meses de embarazo, ¿qué hizo en todo ese tiempo? ¿Y por qué lo tiene que hacer mediático?", señaló.

"¿Cómo va a hablar mal de mí si yo nunca le dije nada? Estoy dispuesta a que se haga un ADN pero no voy a permitir que me falte el respeto... Ahora, si no es mi nieto, que se agarre porque le voy a hacer un juicio por injurias", cerró Vanesa, la mamá de El Noba.