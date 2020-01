La mamá de Nico Occhiato habló del reencuentro de su hijo con Vigna: "Que vuelvan sería la noticia más linda"

El reencuentro amoroso de Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (27), tras cinco años de noviazgo, encendió los rumores de reconciliación. Sin embargo, tanto la actriz como el conductor, aseguraron que siguen separados, pese a haberse visto el martes por la madrugada y ser registrados súper cómplices en una estación de servicio.

Encariñada con Flor, la mamá de Nico, María Ángeles, -más conocida como Pichi- salió al aire en Siempre Show, por Ciudad Magazine, y expresó su deseo de que se reconcilien. "Entre ellos hay una amistad muy linda. Que se vean y que estén juntos no quiere decir que estén de novios o estén empezando una relación. Yo estaría chocha", dijo la madre de Occhiato, tras ver el video de su hijo junto a Vigna.

Sin entrar demasiado en la privacidad del joven conductor, Pichi agregó: "A Nico no le gusta hablar mucho de su intimidad. Yo sé que cuando él tenga algo para contarme va a venir a decírmelo. 'Mami, empezamos algo con Flor'. Hasta Flor misma me lo va a decir. Yo me mensajeo con ella, tengo muy buena relación. Flor sabe que yo la adoro. Así que imaginate que no hay nada. Me enojaría. Soy la mamá ¡y no me lo dicen!".

Celebrando la amistosa relación de su hijo con Vigna, la mamá de Nico remarcó con énfasis: "El día que ellos vuelvan, ojalá que vuelvan, Dios quiera y la Virgen, me lo van a decir y yo no voy a tener problema en decirlo. Sería la noticia más linda".