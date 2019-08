La mamá de Karina La Princesita se molestó con Tinelli por el bajo puntaje de su hija: "Tenía que defenderla"

Los 9 puntos que se llevó Karina La Princesita en el cuarteto del Súper Bailando provocaron el enojo de la cantante y también de su madre. “Hacé algo”, le dijo a Marcelo, provocando que el conductor se muestre sorprendido por la actitud de la mamá de la artista. Unos minutos después, se mantuvo firme en su pedido al conductor.

“Como mamá es lo menos que podría haberle dicho”, aseguró en una nota para Hay que ver en el backstage de ShowMatch, al costado de Karina. “Mi problema es con Marcelo. El tenía que defenderla, tenía que decir algo”, dijo, entre risas, tratando de suavizar sus palabras. “Ella es mi nena, para mí es gigante, no como dicen que se la ve chiquita”, siguió molesta con el jurado y remarcó que en la cantante “hay un gran esfuerzo”.

"Si esto fuera un concurso de baile esto no pasaría, pero que no te hagan sentir que sos un fracaso de persona". G-plus

Mientras que Karina mostró su lado más combativo: “Para mi un cero es para alguien que lo hizo desastroso, que no bailó y ni se esforzó. Nosotros no nos equivocamos. Estaría bueno el incentivo, no el matarte y que no te de ganas. Estoy de acuerdo con las devoluciones, pero con las notas más o menos”, señaló.

“Si esto fuera un concurso de baile esto no pasaría, pero que no te hagan sentir que sos un fracaso de persona”, lanzó, picante sobre los puntajes que obtuvo del jurado. “Me matan solo por la timidez. No me equivoqué, no me caí, hicimos una idea de coreo buenísima”, finalizó, enojada como nunca.