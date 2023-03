La mamá de Julieta Poggio habló sobre las versiones de que Marcelo Corazza tenía fotos íntimas de su hija

La detención del productor de Gran Hermano 2022 Marcelo Corazza, se multiplicaron las versiones sobre los vínculos que tendría con una banda que supuestamente corrompía menores con fines económicos, aunque también corrió el rumor de que tendría fotos íntimas de Julieta Poggio.

En las redes sociales surgió el rumor de que los investigadores habrían hallado en el celular que le incautaron a Corazza fotos íntimas que se le habrían tomado a Julieta dentro de la casa sin su consentimiento, tal como le relató la joven a sus compañeros en una ocasión.

De esta manera, Patricia Destefani, la madre de la influencer, salió a hacer un descargo a través de sus redes sociales, donde explicó que desde la producción del ciclo le aseguraron de que esas versiones son infundadas.

LA MAMÁ DE JULIETA POGGIO LLEVÓ TRANQUILIDAD A SUS SEGUIDORES SOBRE EL RUMOR DE QUE MARCELO CORAZZA TENDRÍA FOTOS ÍNTIMAS DE LA MODELO

“Nos aseguraron que Marcelo nunca tuvo acceso a la casa. Nosotros vamos a tomar medidas y recaudos, vamos a averiguar. Mientras tanto, solo son trascendidos. Los programas inventan un montón de cosas”, señaló Patricia en su perfil de Instagram.

“Vamos a esperar, ya estamos charlando con un abogado. No vamos a hacer que esto opaque la felicidad de saber que Juli está donde quiere estar y que lo logró por sus propios medios y porque le puso muchas ganas, deseo y amor”, agregó.

“Deseamos como familia que esto sea una total mentira. No creo que nadie haya comentado que había fotos de Julieta en el celular de Corazza. Vamos a desear que no sea cierto”, cerró Patricia.

LAS VERSIONES SOBRE LAS FOTOGRAFIAS EN EL INTERIOR DE LA CASA DE GRAN HERMANO

En diciembre, Julieta les contó a sus compañeros que pudo ver a un supuesto técnico de Gran Hermano tomándole fotos desde atrás de una ventana de la casa. “Estaba en la habitación, escucho un ruido y veo que había un celular pegado al vidrio”, comenzó.

“Entonces, como noto que nos estábamos mirando a los ojos, tipo contacto visual, me hacen ‘chuik’”, detalló. Alfa se mostró indignado por la situación: “Eso no está bueno. Que aparezca un celular en el vidrio no está bueno porque es una foto que te robó a vos. Ojo”, señaló.

Yanina Latorre dio en LAM una versión mucho más oscura sobre el tema. “Ahora hay un grupo de Telegram que es pago que vende fotos de las chicas de Gran Hermano en bolas. Pia (Shaw) y yo las vimos”.

“Hay fotos de todas y en unas poses tremendas porque hay alguien, que no sé quién es, si es alguien que labura o alguien que fue de visita… Viste que está el hijo del gerente … Y hay poses de las chicas, lolas, todo… Cuando se agachan para ir al baño, todo”, agregó la panelista.