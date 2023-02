La mamá de Julieta Poggio la defendió tras las acusaciones de maltrato animal

La forma en que Julieta Poggio habló dentro de Gran Hermano 2022 de su perra, cuando se preguntó si se habrá muerto y aclaró que no la quería, escandalizó a los defensores de los derechos de los animales y por eso su mamá salió a defenderla.

A través de un video que posteó en la cuenta de Instagram de su hija, explicó: "Mía es una perra que es distinta a lo que es el resto de nuestras perras porque de repente no es tan apática o no es juguetona. Nunca lo fue. Es una perra que siempre fue muy solitaria. De hecho, nuestros otros perros nunca juegan con ella porque es más tranquila", agregó.

Entonces, detalló la peculiaridad del animal: "Ella decide dormir sola y no con el resto. Pero nunca dejamos de cuidar a Mia. Mia tiene todos los cuidados que tienen nuestros otros perros porque nosostros los amamos. Tiene sus vacunas, su alimentación sana. ¿Qué entienden ustedes por maltrato animal?".

"Maltrato animal sería si Julieta hubiese dicho 'uh, yo no quiero tanto a Mia como a Roma o Ciro y entonces la dejo sola encerrada en un cuarto y no le doy comida o le pongo una gomita en el hocico para que no ladre o no la sacamos a pasear. Eso es maltrato animal", sentenció.

EL APOYO DE LA MADRE DE JULIETA POGGIO TRAS LAS ACUSACIONES DE MALTRATO ANIMAL

"Todos los seres humanos tenemos más simpatía por nuestras mascotas o por nuestros amigos. Y el que diga que no, está mintiendo", prosiguió.

"Todos tenemos distintos afectos. De hecho, en el juego también se nota", concluyó la mamá de Julieta Poggio.