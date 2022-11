La mamá de Holder: "Sufrí violencia de género por parte del padre de Tomás”

La mamá de Tomás Holder, Gisela Gordillo, se hizo conocida gracias al paso de su hijo por Gran Hermano 2. De perfil alto, esta vez habló de su vida personal y del padre de Tomás, de quien no guarda buenos recuerdos.

Entrevistada en El show de Ulises Jaitt, que conduce Ulises por Radio XLFM (lunes a viernes de 13 a 15 hs), Gisela contó que fue víctima de violencia de género por parte del papá de Tomas Holder.

-¿Qué vinculo tiene Tomi con su padre?, preguntó Ulises. "Ahora nada. Desapareció. Se quiere esconder 3 metros bajo tierra", respondió Gisela.

"El 6 de noviembre fue el cumpleaños de Tomi y le pregunté si lo había llamado y no. Es un pelotudo" G-plus

"Cuando me separé y él tenía 2 años le dije 'si no querés pasar un sachet de leche no lo pases, pero vení a ver a tu hijo'. Dicho y hecho, no cumplio. Venía cada tanto", detalló Gisela.

Y agregó: "He pasado por violencia de género por el papá de Tomi. Era un violento de mierda verbal y psicológica. Tenía 20 años".

Según Gisela, el hombre la agredía "con un empujón, un golpe". "En ese momento cuando una hacía una denuncia no te daban ni bola, te mandaban a tu casa. Hoy por suerte si una mina te denuncia te dan bola, queda un precedente", dijo.

La mamá de Holder cerró contundente: "(La violencia psicológica) era peor, que te hagan sentir mal. Me decía que era fea, negra".