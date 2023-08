La mamá de Camila Homs habló de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y contó cómo se lleva con él

La separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul generó el interés de los medios por conocer la opinión de Camila Homs al respecto, pero ante la negativa de la modelo por el “bozal legal” que pesa sobre ella, Alejandro Castelo fue en busca de su madre, Liliana Fontán.

Tras lograr su cometido de sorprenderla en su local del centro de la Ciudad, el cronista de LAM, encaró la nota preguntándole a la mujer cómo se sentía con la convocatoria de Camila a Bailando por un sueño. “Feliz, ponele. Más o menos. Espero que la traten bien, nada más”, pidió.

“Cómo que no, es mi hija, la voy a apoyar, claro. Si ella decidió participar, la voy a apoyar”, agregó Liliana, que fue consultada también por el video de “Hermosa mañana” de Guillermo Francella que publicó su ex, Horacio Homs tras la separación de su ex yerno.

LA MAMÁ DE CAMI HOMS EXPLICÓ CÓMO ES SU RELACIÓN CON RODRIGO DE PAUL, EL PADRE DE SUS NIETOS Y EX YERNO

“Mi ex pareja es otra persona. Yo soy Liliana, él es Horacio. Él tiene un pensamiento, yo tengo otro”, dijo Liliana, que consideró que la separación de De Paul y Tini “es una noticia más. Y prefiero no hablar”.

“Mis hijas son mis hijas, pero hoy primero están mis nietos y después vienen mis hijas”, señaló Liliana, que se refirió a De Paul como “Rodri”, lo que dio pie al cronista para preguntarle por su relación con el futbolista de la Selección.

“Él es el papá de mis nietos, todo bien. Hace mucho que no lo veo”, se limitó a decir Liliana, que ante la insistencia de Castelo, decidió sacar al equipo de LAM de su local de manera cariñosa: “Chau chicos, adiós”, les dijo.