Malena Guinzburg y su gran transformación física: "Decidí mil veces cambiar mi fisonomía, pero no me salía"

Desde pequeña Malena Guinzburg (40) sufrió por el bullying que le hacían sus compañeritos de la escuela debido a su obesidad, una de las enfermedades que la sociedad sigue tratando como burla. La hija Jorge Guinzburg se sometió a todo tipo de dietas y tratamientos, pero recién hace dos años pudo lograr y mantener un cuerpo que la satisfaga. Con el humor que la caracteriza para desdramatizar situaciones dolorosas, la humorista contó su historia de vida en Almorzando con Mirtha Legrand.

"Toda la vida sufrí el tema del peso. Yo era bizca, muy gorda, pronunciaba mal la 'R', papá famoso… Había muchas cosas para que me cargaran mis compañeros". G-plus

Primero, Malena reveló que está soltera y luego se refirió a la transformación de su fisonomía: “Yo decidí cambiar mi fisonomía mil veces, pero no me salía, je. No es que un día dije ‘la cambio’. Yo siento que hice mil veces el click, o que tuve muchas veces la sensación de tocar fondo. A los 12 años estuve internada en una clínica para adelgazar, justo cuando empezaba el secundario, para ver si no me cargaban tanto. Era una época muy difícil, donde obvio que había mucho bullying. Toda la vida sufrí el tema del peso. Yo era bizca, muy gorda, pronunciaba mal la 'R', papá famoso… Había muchas cosas para que me cargaran mis compañeros”.

“Esta fue una más de las miles de dietas que hice, pero se dio que esta vez la quise hacer como distinta porque era una dieta muy sana. Ya había probado dietas mágicas, con polvos, todas…”. G-plus

“Hice mil dietas, puedo escribir libros sobre dietas, sé más que un montón de nutricionitas porque hice miles. Esta fue una más de las miles de dietas que hice, pero se dio que esta vez la quise hacer como distinta, porque era una dieta muy sana. Ya había probado dietas mágicas, con polvos, todas…”. Si bien ante Marcela Tinayre no detalló su régimen, en octubre de 2017 explicó su secreto a través de Instagram que hizo la “dieta del metabolismo acelerado”.

"Tengo mucha terapia encima y no es casual que haya podido avanzar en mi carrera cuando mi viejo falleció. A mí me hubiese encantado que mi viejo me viera en el escenario haciendo reír hoy”. G-plus

Por otra parte, Malena Guinzburg reflexionó a casi 12 años de la muerte de Jorge Guinzburg, su papá: “Partí de tener un padre que querían y admiraban todos. Pero para mí también fue un recontra peso. Tengo mucha terapia encima y no es casual que haya podido avanzar en mi carrera cuando mi viejo falleció. A mí me hubiese encantado que mi viejo me viera en el escenario haciendo reír hoy”.