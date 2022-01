Malena Guinzburg contó que Joaquín Levinton no la recibió muy bien en Masterchef Celebrity: "Me preguntó '¿vos quien sos?'"

La última incorporación de MasterChef Celebrity es Malena Guinzburg, figura que gracias a su humor entró como reemplazo y se quedó en el reality show. Sin embargo, parece que sus compañeros no estarían muy contentos con su ingreso y Joaquín Levinton fue el más picante.

“¿Tuviste alguna rispidez o recibiste mala onda de alguno de tus compañeros?”, le preguntó la China Ansa en Viajechef a la humorista, sobre su ingreso a mitad de la competencia.

“Sentí un poquito de miradas de ‘ah, bueno, acá a mitad del concurso puede entrar cualquiera’”, se sinceró.

"Tal vez Joaquín es el más reacio a la nueva incorporación. Primero me preguntó ‘¿quién sos?’. Y le dije ‘es una pregunta muy filosófica’. ‘¿Sos famosa?’, me dijo". G-plus

Las picantes frases de Joaquín Levinton a Malena Guinzburg por MasterChef Celebrity

Pero cuando le preguntaron a la hija de Jorge Guinzburg sobre el exlíder de Turf, reveló los comentarios picantes que le dedicó.

“Y, si no me conocés, muy famosa no soy, evidentemente”, ironizó la comediante. “Yo no sé cuán contento está con mi incorporación”, cerró.