El mal momento de Damián Betular al probar el plato de una participante de MasterChef: "Cómo pica"

Con el deseo de deleitar el paladar de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, María Sol Ferrero intentó mezclar todo tipo de ingredientes para su plato. Sin embargo, a uno de los jurados de MasterChef le pareció que ella fue un poco más allá.

Contenta con el resultado final, la participante llevó a la mesa un tofu marinado en aceite de coco con cremoso de palta y vegetales para que los chefs logren identificar cada gusto bajo la premisa de que sea una creación vegana.

Pero a su turno, Betular no disimuló su malestar: “¡Lo que pica!”, atinó a decir mientras sus colegas le ofrecían un vaso de agua, mientras María Sol le ponía humor al momento con su característica risa pícara.

GERMÁN MARTITEGUI SE NEGÓ A PROBAR EL PLATO DE UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

Si bien fueron varias las críticas que hizo Germán Martitegui en esta nueva edición de MasterChef, en esta oportunidad, el jurado se negó a probar el plato que presentó Delfina Gayoso y la participante no pudo evitar quebrar en llanto.

“Yo no voy a probar tu empanada, Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que no te voy a honrar con mi probada”, fue el argumentó al que recurrió al jurado al ver las dos empanadas fritas de pollo con verduras y salsa bechamel que estaban en la mesa.

Por su parto, Donato de Santis coincidió con su colega: “Es muy poco no solo en cantidad, sino en esmero. Sí hiciste una masa muy buena. Muchos dicen que cocinar es un acto de amor y acá ni siquiera hay eso”.

“Tomá mi acto como una forma de enseñarte algo, es una locura la cantidad de tiempo y esto demuestra falta de ganas, que no te estás pudiendo conectar o que hoy no tuviste lo que hay que tener para estar acá”, agregó Martitegui.

Y Delfina, que estabas con lágrimas en los ojos, tomó los consejos y fue consolada con un abrazo por Wanda Nara: “Es a lo que vine acá, a que me vaya cada vez mejor y a seguir intentándolo. No tuve un buen día”.