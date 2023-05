El mal momento que atraviesa Cande Lecce tras el escándalo con Mauro Icardi: "Me quedé sin trabajo"

Luego de los escandalosos audios que se dieron a conocer de Cande Lecce, la señalada como la supuesta tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la joven abrió su corazón y reveló que no está pasando un buen momento en medio de este escándalo.

“Fue demasiada exposición. Yo tenía mi vida establecida, mi trabajo y mi familia; y es difícil todo esto para mí. Cuando decido contar esto, fue en un momento que me sentí vulnerable. Soy de Tauro y soy muy efusiva. Yo perdí mi trabajo por hablar de Mauro”, comenzó diciendo la entrevistada.

“Le conté todo a Pochi (de Gossipeame) en un momento del lado de esa efusividad. Yo no sabía por qué Icardi estaba acá en Argentina cuando pasó todo esto. A los días me entero y ahí me sentí mal porque uno puede hacer y deshacer tantas veces. Me sentí mal, decepcionada y triste”, agregó.

Y continuó: “Mauro, en todo momento, me dijo que estaba separado. Esto no viene de ahora, viene desde octubre pasado. Wanda me parece divina, si le tengo que pedir disculpas a alguien, es a ella porque en todo momento él me dijo que estaba solo”.

“Yo conocí a alguien sensible, con quien tuve charlas amenas, con quien tuve videollamadas. Hubo un encuentro de dos personas que se estuvieron conociendo y tuvimos una conversación sincera y nos dijimos que nos gustamos”, cerró Candela.

SUGESTIVO POSTEO DE MAURO ICARDI TRAS LAS VERSIONES DE CRISIS CON WANDA NARA

Una vez más, Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan fuertes rumores de crisis y separación. Y en medio de las especulaciones, el futbolista dio que hablar con su sugestivo posteo ¿dejando en claro que entre ellos sigue todo bien?

“Mi novela turca o argentina”, escribió Icardi en su cuenta personal de Instagram junto a una foto (que a juzgar por su pelo teñido de rubio ya data de un tiempo atrás) en la que se los ve posando muy juntitos para la cámara.

Horas antes, Wanda (que tiene a Francesca e Isabella con Mauro) había sorprendido al compartir una tremenda publicación, que luego optó por eliminar, con una desgarradora reflexión: "La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar", difundió la empresaria, con un emoji de corazón partido, ¿dedicado a Mauro?