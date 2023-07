Maju Lozano reveló que le diagnosticaron autismo a los 51 años: "Es un volver a nacer "

Después de 7 temporadas, Maju Lozano condujo su último programa, Todas las Tardes, y reveló que a los 51 años le diagnosticaron autismo.

“Tuve un año duro con la muerte de mi madre, y por otro lado el 5 de mayo fui diagnosticada con autismo”, dijo la conductora, que estaba vestida de azul, el color que representa su condición.

Entonces, continuó: “Para mí es volver a nacer y reconstruir 51 años de dudas y buscar explicaciones dónde no las había. Sé que es un proceso”.

“Desde muy chica sentía que era un mundo al que no pertenecía, que no había grupos que me identificaran, me sucedían cosas que no entendía”, explicó luego.

Así, Majo abrió su corazón: “Como por ejemplo, no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, arándanos, no poder ponerme ropa roja. Estamos todos aprendiendo”.

"Me sucedían cosas que no entendía, estamos todos aprendiendo".

“Hay días que no pasa nada, pero hay días que me duele que me toquen, que me miren fuerte. Mi vida empezó a tener un sentido y estoy orgullosa de mí”, sentenció Maju.

MAJU LOZANO EXPLICÓ POR QUÉ DECIDIÓ DEJAR LA CONDUCCIÓN DE TODAS LAS TARDES

Maju Lozano explicó en su último programa de Todas las Tardes por qué decidió dejar la conducción tras siete temporadas al frente.

Ante su diagnóstico, la conductora reconoció ser extremadamente sensible y que los temas que se estaban tocando en el programa la hacían sentir incómoda.

“Soy una mujer que elige la alegría por sobre todas las cosas. No estaba siendo feliz, ya no me hacía feliz esto y no me siento cómoda siento una persona triste”, expresó.