Maju Lozano habló con una cronista cordobesa ¡y se le escapó la tonada en vivo!: "Te juro que me dio vergüenza de mí misma"

Todos los días, las últimas novedades referidas a las medidas que se toman para prevenir el contagio del coronavirus y las flexibilizaciones que se van dando mientras continúa el aislamiento obligatorio, copan la agenda principal de noticias en los medios. Y uno de los temas que tocó Todas las tardes en el cierre de semana, el programa que conduce Maju Lozano por elnueve, terminó en un desopilante momento vivo.

Desde un móvil de Córdoba, una cronista de aquella provincia relató la nueva implementación de reabrir los shoppings con todos los protocolos necesarios para que la gente pueda acercar a hacer sus compras.

“Ay, me hice la cordobesa por un momento. Te juro que me dio vergüenza de mí misma. Por un momento dije ‘qué vieja loca'. Me gusta tanto, entonces me compenetro". G-plus

Fue entonces que, al tomar la palabra nuevamente, Maju comenzó a hablar con tonada cordobesa sin querer: “Ay, me hice la cordobesa por un momento. Te juro que me dio vergüenza de mí misma. Por un momento dije ‘qué vieja loca. Ya tiene tonada cuando habló medio segundo'. Me gusta tanto, entonces me compenetro”, se justificó.

“Te recuerdo que sos entrerriana”, agregó su compañera, Carla Czudnowsky, en referencia a lugar donde nació la presentadora. Por último, en medio de las risas, su colega intentó ponerle humor a lo sucedido: “Es que contagia la tonada”.

