Maju Lozano contó el verdadero motivo de su renuncia a Todas las tardes tras siete años al aire

En primera persona, Maju Lozano confirmó su renuncia a Todas las tardes, programa que condujo desde el 2017.

Con la partida de la anfitriona, el ciclo de El Nueve llegara a su final a fin de mes, tras siete temporadas al aire.

Más sobre este tema Maju Lozano le paró el carro a Ulises Jaitt por su tremendo cruce con Tatiana Schapiro: "No lo voy a permitir"

Ángel de Brito fue el encargado de anticipar la noticia. Luego, Maju Lozano la confirmó en nota con Intrusos.

MAJU LOZANO RENUNCIÓ A TODAS LAS TARDES Y EXPLICÓ EL MOTIVO

Alejandro Guatti: -¿Cómo estás después de la decisión que tomaste de no seguir con tu programa?

Maju Lozano: -Bien. Yo estoy chocha. Es mi hijo, es como dejar a mi hijo de siete años. Pero es algo que veníamos hablando con la productora. Todas las tardes es una producción externa, no es del canal. Y lo veníamos hablando desde noviembre del año pasado.

Es un fin de ciclo. Todas las tardes ha sido la escuela más grande del mundo y la oportunidad de tener mi programa. Pero me parece que las cosas tienen un ciclo y está bueno retirarse a tiempo.

Guatti: -¿Tuvo que ver el cambio del formato del programa? Se puso más duro, con más temas policiales. Se dijo que estabas incómoda.

Maju: -No vino por ahí. Yo lo sabía. Al estar pegados al noticiero, sabíamos que iba a venir algo así. Yo no lo vivo como un drama. Fueron años hermosos y un programa que hizo siete temporadas al aire. Es un lujo en este momento.

Más sobre este tema Tenso encontronazo de la abogada de Aníbal Lotocki con Maju Lozano: "Lo quieren linchar"

Guatti: -¿Hay otro proyecto?

Maju: -Siempre hay cosas lindas.

Guatti: -¿En el mismo canal?

Maju: -No, pero hay, hace un montón de tiempo... Para mí esto es una tranquilidad. No es un duelo. Fueron muchos meses en los que yo venía diciendo "me parece que ya está".