Majo Martino tildó de "traidor" a Martín Salwe tras recibir su voto en El Hotel de los Famosos: "Con esto, me heriste profundamente"

A poco de que se termine de definir quién acompañaría a Silvina Luna en el duelo Martín Salwe le dio su voto a Majo Martino (para que se enfrente con Silvina Luna) y la participante vivió como una traición la actitud de la persona a quién catalogó de amigo.

Más sobre este tema Majo Martino, una historia de superación: de chica fue víctima de bullying y sufrió abuso en un casting

Así fue tenso cara a cara de Majo y Salwe:

Majo: De verdad te lo digo. Me duele en lo profundo.

Salwe: -No, dale, Majo. ¿Me estás cargando? Es un juego y ya estabas condenada. Es un show.

M: -Para mí no es un show la amistad.

Majo Martino: De verdad te lo digo. Me duele en lo profundo que me hayas votado. A mí me metiste un cuchillo en la herida". G-plus

S: -También quería quedar con Silvina Luna.

M: -¿Por qué querías quedar bien con Silvina?

S: -Porque la quiero.

Martín Salwe: "No tengo más nada para decirte. Cuando pasen los días vas a regular y te vas a dar cuenta que yo no modificaba la tendencia". G-plus

M: -Elegiste quedar bien con cualquier persona, menos conmigo. Sabé que conmigo, me reíste un montón. Te lo juro, me duele enormemente. Más allá del juego, quiero decirte, con esto me heriste profundamente.

S: -No tengo más nada para decirte. Cuando pasen los días vas a regular y te vas a dar cuenta que yo no modificaba la tendencia.

M: -¿Sabés lo que hiciste? No modificaste la tendencia. Quedaste bien con Silvina y a mí me metiste un cuchillo en la herida.

S: -Listo, descansa que mañana tenés que ganar.