Majo Martino reveló qué le dijeron sobre Tucu López en la intimidad: "Dicen que es terrible"

Bajo el riguroso escrutinio de las angelitas, hoy el Tucu López fue sometido a un análisis al hueso en Los Ángeles de la Mañana por parte de Majo Martino, quien aseguró que "es terrible sexualmente hablando", y de Mariana Brey, quien afirmó que "no le parece un buen candidato" para Sabrina Rojas.

"Yo quiero que Sabrina vuelva con Luciano Castro, me encanta esa pareja, pero para un impasse el Tucu va. Porque aparte me hablaron de él a nivel sexual y me dijeron que es muy potente, es terrible", afirmó Majo para asombro de todos en el estudio.

Luego, Martino argumentó generando la intriga total de sus compañeros: "El Tucu es terrible, llega a lugares que… bueno… No puedo decir lo que me contaron. Cuando termine esto se los cuento, y no es que me da vergüenza, sino que me tengo que frenar".

Entonces, la periodista aclaró que tiene "una conocida que estuvo con él" y se explayó sobre el actor de Sex: "Como que el Tucu va a lugares que otros no llegan. Es muy curioso y explorador. Por ende, genera cosas que otros por ahí no generan. Lo digo a sexualmente hablando. Es muy explorador".

Al final, Majo Martino negó haber intimado ella misma con el Tucu López, a quien de todas formas describió como a un verdadero semental.