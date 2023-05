Majo Martino publicó la última foto que se sacó antes de que le robaran la cartera en una gala solidaria.

Majo Martino contó que le robaron su cartera Chanel de 7 mil euros en una gala solidaria. Ni bien la noticia tomó lugar en los medios, la persona que se la había llevado le mandó un mensaje con intención de devolvérsela.

Fue la panelista quien contó que esta mujer, editora de una prestigiosa revista, contó que pensó que el bolso era su una amiga y que por eso se lo llevó. Más allá de que algunas personas creen en su testimonio y otras desconfían, Majo está feliz porque tiene su Chanel de vuelta.

En este contexto, publicó la última foto que se sacó antes del escándalo, con Connie Ansaldi, en la que se ve aún se ve su bolso; esto sucedió minutos antes de que desapareciera hasta el otro día.

"Qué noche la de anoche... Con final feliz... Acá estoy con mi amiga Connie, a quien amo con todo mi corazón, antes de que desapareciera la cartera", cerró, entre risas, más tranquila.

PAMELA DAVID REVELÓ CUÁNTO SALE LA CARTERA DE LUJO QUE MAJO MARTINO HABÍA PERDIDO

“Vos la compraste a menos, Majo. Pero la realidad es que si hoy la vendés te llegarían a pagar 7 mil ochocientos euros”, contó la animadora, haciendo que la exparticipante de El Hotel de los Famosos exprese su incomodidad.

“Bueno, no me gusta hablar… Esta buena la suma”, atinó a decir. “Yo sé que no te gusta pero es un dato de la realidad. Está a ese valor y no significa que vos la hayas comprado”, agregó Pamela.

“Ayer contábamos que comprás una cartera y en cinco años se revaloriza”, destacó.