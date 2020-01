Majo Martino, sobre su cita con Roberto García Moritán, el marido de Pampita: "Cenamos en su restaurante"

Luego de que Pampita comenzara a salir con Roberto García Moritán se supo que había salido con algunas famosas como Juana Viale, Camila Velasco Ferrero y la última incorporación de Los Ángeles de la mañana, Majo Martino. En el ciclo la periodista contó que lo suyo no fue un noviazgo y que solo tuvieron una cita.

“Yo salí a comer con Moritán mucho antes de lo de Pampita. Fue hace como un año”, contó la panelista. “No lo conocía. Fui a una fiesta del Costa Galana que organiza Mirtha Legrand para el Hospital Materno Infantil de Mar de Plata y se ve que él estaba en una de las mesas y me vio”, recordó Majo.

El empresario gastronómico quiso contactarse con Majo a través de Karina Iavícoli, otra de las angelitas. “Él me escribió para preguntarme si yo la conocía y si podía pasarle el teléfono de Majo. Yo me incomodé porque parecía estas que pasan teléfonos...”, contó la periodista, mientras que Majo acotaba que en aquel momento se negó. “Yo le dije que no se lo pase porque no sabía quién era”, lanzó la expanelista de Este es el show.

Sin embargo, Majo terminó accediendo a una salida con el actual marido de la jurado del Súper Bailando: “Quiero ser respetuosa porque está casado y a Pampita la quiero mucho”, aseveró. “Fuimos a cenar a su restaurante y esto fue mucho antes de lo de Carolina. Es un chico muy caballero”, agregó, dejando en claro que la cita no prosperó.