Maite Peñoñori reveló que sus papás no la dejaron actuar en Chiquititas: "Me dijeron que tenía que tener infancia"

En una pausa del delicado testimonio de Juan Yacuzzi, actor que interpretó a Coqui en Cebollitas y aseguró haber sufrido maltrato, Maite Peñoñori sorprendió al contar que, a los 8 años, fue convocada para hacer un casting para Chiquititas, pero que sus padres no la dejaron.

"Yo de chica hice muchas publicidades. Me llevaba mi mamá e hice un montón de publicidades. A mí me divertía. Me parecía un mundo re atractivo, pero mi mamá lo padecía, y mi papá también", comenzó diciendo la panelista en Intrusos.

Luego, puntualizó en la posibilidad truca de ser parte de la novela que producía Cris Morena: "Me llamaron de la agencia en la que yo estaba para hacer un casting para Chiquititas. Tenía 8 años. Yo re quería, pero mis papás se pusieron firmes y me dijeron que no".

"Ellos me dijeron 'vos tenés que tener infancia, ir a los cumpleaños y tenés que jugar'". G-plus

MAITE PEÑOÑORI EXPLICÓ POR QUÉ SUS PADRES NO LA DEJARON ACTUAR

Libre de enojos y agradecida a la decisión que tomaron sus padres cuando era una niña, Maite Peñoñori explicó por qué no la dejaron actuar: "Ellos me dijeron 'vos tenés que tener infancia, ir a los cumpleaños y tenés que jugar'".

"No me quedó ningún rencor. Yo me siento feliz con la infancia que viví", subrayó la panelista, revelando una parte desconocida de su historia.