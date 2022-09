Magui Olave habló tras haber sido reanimada tres veces con RCP en la calle

Magui Olave, la prima de Ulises Bueno, sufrió un síncope, se desvaneció en la calle y tuvieron que practicarle RCP antes de llevarla a la clínica.

El hecho ocurrió mientras la cantante llevaba a sus hijos al colegio. De repente, se desmayó; se encontraba sin pulso ni respiración.

Si bien se siente mucho mejor, tanto que retomó su agenda laboral, Magui admitió que siente miedo de que le vuelva a pasar lo mismo.

LA PALABRA DE MAGUI OLAVE TRAS HABERSE DESVANECIDO EN LA CALLE

"Venía cansada, con un poco de angustia y otras cosas que hicieron que colapsara".

"Cuando subí al auto empecé a sentirme muy mal, con mucho dolor de cabeza y falta de aire. Llamé a una amiga para pedirle ayuda y me dijo que esperara, que ella iba a venir".

"Pero cada vez me sentía peor, con falta de aire y presión baja. La volví a llamar para preguntarle si le faltaba mucho y recuerdo que cuando corté, bajé la ventanilla del auto y me desvanecí".

"Me desperté en la ambulancia como queriéndome sacar la ropa porque me faltaba el aire", rememoró la artista en diálogo con La Nación.

MAGUI OLAVE ADMITIÓ QUE SIENTE MIEDO DE VOLVER A SUFRIR UN SÍNCOPE

"Los médicos me dijeron que tuve un síncope, que mi corazón se frenó por unos minutos. Me hicieron un electro y encontraron una arritmia, pero el resto de los estudios me dieron bien".

"Ahora estoy conectada a un holter durante una semana para control y seguimiento, y me quedan algunos estudios por hacer. En principio quieren descartar que sea genético y que no me vaya a pasar otra vez”.

"Ahora siento miedo. A veces, me duermo con el miedo de no volver a despertarme más. Siento que el cuerpo me está pasando factura", cerró, temerosa pero agradecida por sentirse mejor.