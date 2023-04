Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña y China Suárez, sorprendió en las redes con su tip de belleza: "Así te combina"

Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña sorprendió en las redes sociales al dar tips sobre cómo posar con un buen maquillaje como el que llevaba puesto.

“A mí no me gusta sonreír porque si sonreís... no te combina el maquillaje. Pero si te ponés así te combina”, dijo la niña de cinco años al hacer un gesto.

Más sobre este tema Los piropos de Pablo Echarri a la China Suárez, su compañera en una serie: "Me encanta"

En la filmación se la puede ver a la pequeña con un súper delineado negro, los párpados maquillados de amarillo y los labios bien marcados.

Más sobre este tema El gesto de Magnolia Vicuña que derritió de amor a China Suárez: "Así me recibe cuando vuelvo de trabajar"

EL CANCHERO LOOK DE MAGNOLIA VICUÑA PARA IR AL COLEGIO

La hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, Magnolia, posó con un look súper canchero para ir al colegio en el que se la puede ver con un llamativo detalle.

La pequeña llevó una falda tableada a cuadros con un cardigan azul que se caracterizó por los detalles en dorado y anteojos para completar.