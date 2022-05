La madre de Tini Stoessel ninguneó al paparazzi que la fotografió con Rodrigo De Paul: "Payasín"

La semana pasada se conocieron las primeras fotografías de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en un paseo por la isla de Ibiza, a la vista de todos y sin ocultarse, aunque las mismas fueron tomadas por un conocido paparazzi de España.

De inmediato, infinidad de medios argentinos se pusieron en contacto con el fotógrafo, Kary GR, que brindó jugosas entrevistas, como la de Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde reveló que tanto el entorno de la familia de Tini como Camila Homs se pusieron en contacto con él.

“De parte de De Paul no hubo mensajes ni nada, pero si es verdad que de parte de Cami, su madre y el entorno de la familia de Tini sí que estuvieron en contacto con nosotros, en ese sentido”, le contó el fotógrafo a Etchegoyen.

Más sobre este tema Esposas de futbolistas dejaron de seguir en redes a Tini Stoessel y a China Suárez en medio del escándalo con Rodrigo de Paul

LA INSÓLITA RESPUESTA DE LA MAMÁ DE TINI STOESSEL AL FOTÓGRAFO QUE LA CAPTÓ JUNTO A RODRIGO DE PAUL

“De parte de Cami, lo que pasó es tengo un audio, que no lo puedo enseñar, en el que ella lo está pasando mal. (…) Estaba destrozada sentimentalmente porque daba a entender que tiene esperanzas de que De Paul se canse del juego este, que es como un pasatiempo”, aseguró Kary GR.

“Ella tiene la esperanza de que vuelva con su familia, porque son doce años de relación y la ha dejado con dos chiquillos sola. (…) En principio ella lo está pasando bastante mal. Quizá no quiera que se note en sus redes, pero la verdad es que lo pasó mal”, señaló el fotógrafo en una nota que levantaron varios medios.

Fue precisamente un tweet de Crónica sobre estos dichos de Camila Homs, el que obtuvo una furiosa respuesta de Mariana Muzlera, la mamá de Tini. “¡Mirá! Kari G, no sabemos ni quien sos. KARI G. PayasÍn”, escribió la exmodelo junto a un montón de emojis de risas, de payaso y otros con nariz larga de mentiroso.

Más sobre este tema Tini Stoessel y Camila Homs con looks que las unen: "Son gemelas de la moda"

LA FAMILIA DE TINI STOESSEL OPINÓ SOBRE EL BLANQUEO DEL ROMANCE CON DE PAUL

En las últimas semanas se reveló que la familia de Tini Stoessel estaba muy temerosa de que se blanquee el romance de la cantante con De Paul, por lo que hablaban con los responsables de los medios para “suavizar” o bien retrasar la noticia.

"La familia estaba muy preocupada después de lo que le pasó a la China, y el escarnio público que sienten que vivió con esta situación, de que Tini no sea la segunda China Suárez. Tenían mucho miedo de eso. Por eso también ciudaban mucho las formas y los tiempos", explicó Paula Varela en Socios del espectáculo.

“En diciembre decidimos publicar la información, ¿y qué pasó? Recibimos el llamado de un familiar de Tini Stoessel, que no voy a decir el nombre, para preguntar si no podíamos suavizar el título. Acordamos un título para hacer lo que nos pedían. No nos negaban la información entre el jugador y la cantante, pero accedimos y cambiamos el título”, contó Gustavo Méndez este domingo en Implacables.