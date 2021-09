Macarena, la sobrina de Ricardo Fort, cuestionó a More Rial por sus cirugías estéticas: "Ojalá haga ejercicio"

Luego de que Morena Rial se mostrara súper contenta por haberse hecho varias cirugías estéticas, Macarena Fort, la sobrina de Ricardo Fort e hija de su hermano Eduardo, le dedicó un llamativo comentario.

Maca cuestionó a la hija de Jorge Rial, que contó que aún quiere hacerse una cirugía estética más, en una publicación que DiarioShow hizo en Instagram y le dio recomendaciones después de aclarar que en realidad no la conoce.

"Ojalá haga ejercicio además de cirugías estéticas, creo que primero se tendría que probar por el lado del gimnasio pero no la conozco, no sé si lo hizo. Pero sí es importante que sepa que las cirugías estéticas para reducción no son efectivas si no se acompañan de ejercicio o buena alimentación. Es cirugía, no magia. Si no te cuidás vuelve a aparecer", expresó.

Actualmente, More está en su casa recuperándose de sus retoques estéticos. "Me hice la panza, la cola, los brazos y las piernas", había contado días atrás.