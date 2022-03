Macarena Paz relató cómo son sus días en neonatología junto a su beba recién nacida: "Un puerperio diferente"

Ni bien Macarena Paz anunció que su beba había nacido, contó que permanecería en neonatología.

La actriz contó que su hija nació con un "síndrome genético poco conocido" y aún está en observación.

Muy agradecida por el apoyo que encontró en los usuarios de Instagram, les cuenta día a día cómo son sus días en la clínica junto a la bebita.

"A veces, se siente como el mismísimo campo de batalla. Si, ya sé, nunca estuve, pero estoy segura de que se siente así" G-plus

"Un puerperio diferente. A veces, se siente como el mismísimo campo de batalla. Si, ya sé, nunca estuve, pero estoy segura de que se siente así. O bastante similar", expresó Maca junto a varias fotos con su beba y su pareja, Rodrigo, con a Abril en neo.

MACA PAZ DESCRIBIÓ CON TERNURA CÓMO SON SUS ENCUENTROS CON SU BEBA EN NEO

La actriz contó qué siente cada vez que le permiten ver a su hija y sostenerla en brazos.

"Después del protocolo me acerco, la veo, todo el miedo, la desesperación, la angustia, se guarda por un rato en un rincón. Ahora es momento de oler su piel, de agarrarla en brazos, de hablarle, de sentirla, es nuestro momento, no hay lugar para mis emociones. Este momento es para ella y para mí", escribió.

"Mi culpa me obliga a decir 'Hija, acá está mamá, ya llegué, no quería irme anoche'" G-plus

A corazón abierta, contó sus sentimientos: "Mi culpa me obliga a decir 'Hija, acá está mamá, ya llegué, no quería irme anoche, quería llevarte conmigo pero no puedo, todavía tenés mucho que aprender acá, antes de irte con nosotros, te pido que sigas con esa fuerza, esa valentía y esa paciencia para aprender y seguir esforzándote... ".

"Te amo, sos mi vida, vamos con la canción de cada mañana'. Y va la canción... Yo espero que la reconozcas, que me reconozcas. Todo va a estar bien. Todo está bien", cerró la actriz, positiva.