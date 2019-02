Maca Rinaldi contó cómo tomó que Hoppe trabaje con su ex Laurita Fernández... ¡y Lourdes Sánchez le tiró un picante comentario!

Con ganas de volver a la pista del Bailando, luego de quedar afuera a último momento por una lesión en 2018, Macarena Rinaldi visitó Los Ángeles de la Mañana para hablar del certamen y de su amor con Federico Hoppe, uno de los productores ejecutivos de ShowMatch. Y las consultas referidas a Laurita Fernández, la exnovia de su pareja, no tardaron en llegar. Al igual que un punzante comentario de Lourdes Sánchez, en el que se refirió al cercano vínculo laboral de la protagonista de Sugar, novia de Nicolás Cabré, con el productor.

"Laura en los cortes (del Bailando) iba mucho a hablar con Hoppe. Ella, él no... Yo estaba en el BAR y observaba todo". G-plus

"El tema de los celos con Fede lo manejamos re bien. Los dos ya tuvimos varias relaciones antes. Entonces, vas pasando por cosas que cuando llegás a una nueva relación ya no le das bola. La idea es ir siempre para adelante", dijo Maca, feliz con su romance, de casi un año y medio con Hoppe.

Siempre filosa, Yanina Latorre le preguntó: "¿Te molesta la figura de Laurita?". Y ella contestó, con seguridad: "No, no. Que él comparta el trabajo con Laura no me molesta en absoluto, porque además de Laura hay mil mujeres más".

Fue en ese momento, y sin perder de vista la picardía, que Lourdes acotó: "Ella en los cortes (del Bailando) iba mucho a hablar con él. Ella, él no... Yo estaba en el BAR y observaba todo... Igual ella está muy feliz".

Manteniendo la confianza en su novio, Rinaldi señaló: "Es el productor del programa. Ahí no es solamente ella, son un montón de personas trabajando. Si no hablan con Fede, hablan con el Chato... Él me da mucha seguridad. ¿Si es el amor de mi vida? Hoy sí, puedo hablar del amor de mi vida".