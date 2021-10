Lussich, lapidario con Vicky Xipolitakis sobre su conflicto con Javier Naselli: "La situación es extorsiva de parte de ella"

La permanencia de Vicky Xipolitakis en el departamento de Retiro que solía compartir con Javier Naselli está en juego debido al elevado monto que debe la mediática en concepto de alquiler y expensas, pese a que tiene un departamento propio al que puede ir. En Intrusos, los panelistas opinaron sobre el conflicto que mantiene la ex MasterChef Celebrity con su ex, y Rodrigo Lussich consideró que las condiciones que ella impone son “extorsivas”.

“La información que tengo es que tanto Naselli como su familia siempre quisieron conciliar con Victoria, pero es una situación totalmente imposible de parte de ella. No sé qué es lo que le pasa a Victoria con este enojo para con él que no quiere sentarse a negociar”, dijo Karina Iavícoli a la hora de definir la nula relación entre ambos. “Ella siempre le negó a Uriel la revinculación con su padre y sus abuelos. La verdad es que no la entiendo y ha decidido correr versiones que no son tales”, completó.

“Y además los Naselli, yo lo he dicho el otro día, son gente muy resbaladiza. Hay que decirlo. Él nunca habla, sus abogados no hablan, su hermano, con tal de publicitar sus shows en Miami, sí da notas. Son gente muy escurridiza y con la excusa de que tienen un bozal legal, ninguno habla. Y la que está cargando con el niño de acá para allá es Victoria Xipolitakis”, consideró Adrián Pallares. “Hay que escuchar las dos versiones porque, como mamá, no puede utilizar su hijo como un trofeo de guerra”, agregó Evelyn Von Brocke.

“La situación es extorsiva de parte de Victoria Xipolitakis hacia él, porque si vos querés criar a tu hijo como sea, tenés un departamento en Caballito que es tuyo, al cual ya te podrías haber ido a vivir. No solo para no pagar lo que no podés pagar, sino para no aumentar una deuda que la va a terminar pagando otro”, dijo por su parte Rodrigo Lussich. “Entonces, ahí hay unja situación extorsiva de parte de ella para con Naselli, donde evidentemente están negociando algo que nosotros no sabemos, a lo cual no han llegado a un acuerdo. Y cuando lleguen a un acuerdo, ella va a hacer las valijas y se va a ir de ahí”, concluyó el conductor.