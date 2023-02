Luli Romero reveló detalles de su noche con L-Gante: "Pasó lo que tenía que pasar"

Luli Romero, bailarina de L-Gante con quien el cantante de cumbia 420 le habría sido infiel a Tamara Báez, confirmó que pasó la noche con él.

"Quiero decirles que Luli me confirma el encuentro con esto que te voy a leer. 'Hola Juan, cómo estás, no voy a hacer la nota hoy, te pido disculpas y una próxima oportunidad para poder conversarlo, con Elián todo más que bien, siempre me sentí cómoda en las grabaciones, no voy a dar detalles porque no me parece'”, contó Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live.

"Insisto, desconozco el motivo por el que no puede salir al aire, pero ella confirma el hecho, no sé si habrá recibido algún llamado o pasó algo”. G-plus

E hizo una aclaración sobre por qué Luli se bajó de la nota que habían pactado. "Insisto, desconozco el motivo por el que no puede salir al aire, pero ella confirma el hecho, no sé si habrá recibido algún llamado o pasó algo”, sumó Juan, contundente.

JUAN ETCHEGOYEN SUMÓ DETALLES DE LA NOCHE DE LULI ROMERO CON L-GANTE

Además, el conductor contó cómo surgió el encuentro de Luli con L-Gante.

"La situación es esta: Elián le envió un mensaje a Luli y le preguntó qué estaba haciendo, ella le dijo que nada y la noche terminó con ellos durmiendo juntos. Ella fue a la casa del cantante de General Rodríguez y allí pasó lo que tenía que pasar”.

"Comieron juntos, durmieron y al otro día amanecieron en la misma cama, con el desenlace de la salida que es con el intérprete llevando a Luli a su casa en su vehículo”, cerró Juan picante.