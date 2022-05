Luli Fernández reveló la reacción de Zaira Nara cuando le preguntó sobre el rumor de infidelidad de Jakob von Plessen

Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo cuál fue la reacción de Zaira Nara cuando le preguntó sobre el rumor de infidelidad por parte de Jakob Von Plessen.

“Cuando nosotros hablamos de la crisis de Zaira en el programa, yo le dije ‘mirá que Karina (Iavícoli) tiene la información de que habría habido una tercera en discordia’”, contó la panelista.

Entonces, Luli detalló qué fue lo que Zaira le respondió: “Yo estoy tranquila de que eso no es así, que cada uno diga lo que quiera. Yo te autorizo a decir que nosotros estamos remándola”.

De esta manera, Luli dejó en claro que no fue ella quien habló de Jimena Buttigliengo, la modelo señalada de haber estado con Jakob en Europa, luego de que ella apuntara en su contra en las redes sociales.

LULI FERNÁNDEZ CONTÓ LO INCÓMODA QUE FUE LA CHARLA CON ZAIRA NARA SOBRE LA TERCERA EN DISCORDIA

Tras confirmarse la separación de Jakob Von Plessen y Zaira Nara y la aparición de Jimena Buttigliengo como la supuesta tercera en discordia, Luli Fernández contó lo incómoda que fue la charla con su amiga.

“Imaginate lo incómodo que es preguntarle a tu amiga eso”, dijo la panelista de Socios y remarcó: “Sobre mis amigas, yo cuento lo que me autorizan a contar, lo que no me autorizan no lo cuento y ellas lo saben”.