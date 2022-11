Luli Fernández reaccionó indignada cuando le dijeron que tenía pancita de embarazada en una foto

Luego de que Paula Chaves se cruzara con una usuaria que le preguntó si está embarazada, Luli Fernández reaccionó indignada cuando comenzaron a hacerle la misma pregunta en redes, tras compartir una foto con sus amigos.

Muy enojada, la modelo y panelista posteó las dos imágenes en las que le remarcaron que tendría "pancita". Y que despertaron rumores de posible embarazo.

"No salgo de mi asombro. Me aterra la distorsión que tienen algunas personas sobre lo que ven en cuerpos propios y ajenos. Que en esta foto me vean 'panza de embarazada'... No estoy embarazada, me costó años estarlo y no es un tema sobre el que se deba preguntar con tanta liviandad. ¿Cuándo vamos a dejar de opinar sobre cuerpos ajenos?".

"Siempre las mujeres. Jamás tuve un mensaje de un pibe preguntándome si estaba embarazada porque me veía panza...", sentenció Luli, enojada, sumando una foto de cuando SÍ estuvo embarazada.

"Basta de adjudicarle embarazos a las mujeres porque se tapa con la ropa, basta de hablar y opinar sobre cuerpos ajenos", cerró, harta.

