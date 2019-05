Luli Fernández habló del 'colecho' y el objetivo que se planteó con su marido, cuando Indalecio cumpla 3 meses

Al igual que muchas mamás, antes de dar a luz a su primogénito, Luli Fernández tenía muy en claro que su bebito no dormiría con ella y su pareja, Cristian Cúneo Libarona. Cuando el bebé, Indalecio, nació, la premisa de la modelo mutó y le dijo "sí" al colecho.

En diálogo con la revista Caras, la flamante primeriza contó por qué cambió de opinión y permitió que "Inda" se pase a su cama. "¡Queríamos evitarlo pero no pudimos! ja, ja, ja... Tenemos la cuna colecho 'next to me' pero él primero se duerme en su cuna y después, a las tres de la mañana, cuando se despierta, le doy de nuevo la teta, y si está medio mañoso, lo dejamos en nuestra cama. Me hago toda una barricada y ahí dormimos", expresó sincera.

"¡Queríamos evitarlo pero no pudimos!". G-plus

Si bien Luli está disfrutando de dormir algunas horas con su hijo, junto a su pareja se puso un objetivo claro para que el colecho no se extienda demasiado en el tiempo. "Nuestro objetivo es que al tercer mes no se pase a nuestra cama y que al sexto mes se vaya a su cuarto. Esperemos cumplirlo, Inda es muy mimoso", explicó.

"Nuestro objetivo es que al tercer mes no se pase a nuestra cama y que al sexto mes se vaya a su cuarto. Esperemos cumplirlo, Inda es muy mimoso". G-plus

¿Lo logrará?

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​