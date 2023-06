Luisa Albinoni habló por primera vez de la muerte de su hijo y del largo camino de la adopción: "No lo he superado"

Movilizada con la fuerte historia de vida de Morena Rial y luego de oír a la madre biológica de More contar lo mucho que le dolió desprenderse de su hija, Luisa Albinoni abrió su corazón en LAM y habló como pocas veces de la muerte de su hijo, cuando ella tenía 19 años.

"Tuve un hijo que falleció, a mis 19 años. Es algo que no te lo olvidás nunca, por eso elegí el camino de la adopción legal y el más largo, porque siempre tuve la fantasía de que le podían mentir a alguna mamá y decirle que había muerto y sacárselo", expuso la actriz, sorprendiendo a los integrantes de LAM con su historia.

En primera persona, Luisa habló de su profundo deseo de ser madre y del largo camino de la adopción. "Hay distintos caminos para la adopción. Es importante no asustarse con todas las cosas que se escuchan. Yo por mi historia decidí hacer un camino absolutamente dentro de la legalidad", destacó.

"Yo escuchaba lo que decía la mamá biológica de Morena, que no le dieron esos seis meses en los que puede haber un arrepentimiento. Hay que darles esa posibilidad a las mamás", remarcó Luisa, tras escuchar el llanto de la madre de Morena.

LA HISTORIA DE LUISA ALBINONI EN PRIMERA PERSONA

"Yo estuve nueve años para adoptar. Yo era grande, empecé a los 52, y era monoparental. En ese entonces, no existía el Registro Único, así que yo viajaba con mis carpetas por todas las provincias para anunciar que quería ser mamá", dijo Luisa.

"Yo toda la vida quise ser mamá. No sabía si los iba a tener, los iba a adoptar", continuó. Y Ángel de Brito le preguntó: "¿Y no se dio con ninguna pareja?".

"Sí, yo tuve un hijo que falleció, a mis 19 años. Hoy tendría que tener 52, 53 años. Es algo que no te lo olvidás nunca, por eso elegí el camino legal y el más largo, porque siempre tuve la fantasía de que le podían mentir a alguna mamá y decirle que había muerto y sacárselo. Yo quería saber bien la historia. Sé la historia de mi hija y ella sabe la realidad”, contestó, conmovida.

"No sabía que había fallecido un hijo tuyo. ¡Qué fuerte!", reaccionó Nazarena Vélez. "No lo contás, ¿no?", acotó Ángel.

Angustiada, Albinoni respondió: "No, porque no lo he superado. No se supera. Está ahí. Después perdí dos embarazos más. Él último que pierdo fue a los 52 años. Ahí le dije a mi pareja de adoptar. Él no quiso y seguí sola".

"Eso hizo que terminara una pareja de 10 años. Seguí sola buscando a mi hija. Mi hija es lo más lindo que tengo. Es lo mejor", finalizó Luisa, compartiendo su historia de vida.