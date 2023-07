"Estoy cansada de que me calles": Luisa Albinoni explotó en vivo contra Pablo Vilouta

El caso del futbolista Williams Tapón, que decidió quitarse la vida tras quedar imputado en una causa penal a raíz de la denuncia de un árbitro por una brutal agresión recibida, fue tema de debate en Desayuno americano, donde Luisa Albinoni se sacó con Paulo Vilouta.

Ocurrió cuando el periodista hablaba con un amigo de Tapón y con psicólogo en un móvil en vivo, y Luisa pidió hablar: "Quiero decir algo", expresó.

"No, no, la Justicia fue desmedida, lo que lo llevó al chico al suicidio fue eso", dijo Albinoni, que fue objeto de memes por su poca participación en los debates debido a que está en la sección cocina.

LUISA ALBINONI ESTALLÓ EN VIVO CONTRA PAULO VILOUTA POR NO DEJARLA HABLAR

"¿Qué es lo desmedido? ¿Pegarle una patada en la cabeza a la gente?", le preguntó Vilouta. "¿A quién le dijeron que una patada en el fútbol es un homicidio culposo? A él le prohibieron jugar de por vida que era su amor", le retrucó Luisa, en defensa del fallecido futbolista

Fiel a su estilo, Vilouta intentó imponer su opinión opacando la voz de su compañera, por lo que ella, que no se guarda una, se sacó en vivo: "Entonces, la Justicia a veces deja... ¡Dejame hablar, carajo!", protestó.

Como Vilouta no cedía en su postura y seguía hablando por sobre ella, Luisa volvió a la carga: "Porque la Justicia a veces...¡pará un poco Pablo!", exclamó. "¡Pará, quiero hablar! No me frenes porque estoy cansada que me calles", protestó frente a Pamela David.