Luis Ventura y una tremenda acusación a Jorge Rial: "Apuñalar a un tipo es grave"

Este jueves, Luis Ventura realizó un largo descargo en Intrusos sobre todo lo que vivió junto a Jorge Rial en la década y media que compartieron en Intrusos, y lanzó una tremenda acusación contra su antiguo amigo, que hacía lo mismo desde la pantalla de otro canal.

Ventura habló sobre la carta abierta que publicó en la página web de América, en donde enumeró varios puntos oscuros de la carrera de Rial en ese canal, y aseguró que “es bijouterie lo que tiré. Hay cosas graves que él hizo”, dijo antes de lanzar una inquietante versión.

“Apuñalar a un tipo en la calle es grave. Que cajoneen una causa así…”, dijo, antes de contar una fuerte anécdota que le contó un supuesto damnificado por su antiguo socio en Intrusos.

LA GRAVE ACUSACIÓN DE LUIS VENTURA A JORGE RIAL

“Un día, yo me voy a una confitería en Palermo, el club del golf, donde él había hecho un simulacro de casamiento”, relató. “Cuando salgo, se me acerca un pibe al auto, me golpea el vidrio y yo meto la mano en el bolsillo porque pensaba que era un trapito”, agregó..

“Cuando le doy la plata, él no me la acepta y me dice: ´Ventura quiero hablar con vos, yo soy el pibe al que apuñaló Rial´”, recordó Luis, ante el silencio sepulcral del panel, que no daba crédito a lo que estaban oyendo.

“Y después hablamos de amenazas. ¿Qué amenazas? No me puteó, apuñaló. Me contó la historia. Salió. Discúlpenme, muchachos, ¿no leyeron los diarios?”, agregó, Ventura, y dio a entender que la influencia de Rial logró acallar esa denuncia.

“Lo que pasa es que silenciaron muchas cosas. Al pibe le sacaron aire, no lo dejaron hablar. Según lo que me dijeron casi lo mata”, aseguró Ventura, antes de dar paso a un corte comercial.