Luis Ventura rompió el silencio tras conocerse la noticia sobre su renuncia a APTRA: "No la estoy pasando bien"

A poco de conocerse que había renunciado a la presidencia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura rompió el silencio y habló de la explosiva noticia de la que ya se hicieron eco varios medios.

“No estoy atendiendo los llamados, pero quiero que me entiendan. Me parece que no corresponde que me ponga a hablar hoy como estoy. Vengo de un Martín Fierro de Radio, de un club que tengo que es Victoriano Arenas que está peleando el descenso en un partido decisivo mañana”, comenzó diciendo el conductor de Secretos Verdaderos en una nota que le dio a LAM.

Por otro lado, se refirió a Antoñito, el hijo que tuvo con Fabiana Liuzzi: “También tengo a mi hijo con 14 días de fiebre y los últimos 9, internado; pasándola mal, desdoblándome para poder estar de guardia cumpliendo como corresponde, en el lugar que debo estar”.

"Me queda todo el fin de semana y quiero meter la cabeza en el freezer para estar más tranquilo, para bajar. Yo todavía tengo a mi hijo internado y no la estoy pasando bien; que no se me note, es otra cosa". G-plus

“No sé cómo expresarlo. Yo no quiero que salga la bestia y hay veces que se me escapa frente a situaciones muy estresantes, situaciones en las que uno espera una cosa y se da otra, y no le encuentro explicaciones y me hace patear”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la filtración de la lista de nominados a los Martín Fierro de Cable –que se llevará a cabo el jueves 20 de octubre- antes de lo previsto: “Estamos en un canal vivo, con muchos periodistas caminando por los pasillos… ¿sabés qué? Me queda todo el fin de semana y quiero meter la cabeza en el freezer para estar más tranquilo, para bajar. Yo todavía tengo a mi hijo internado y no la estoy pasando bien; que no se me note, es otra cosa”.

Por último, ante la consulta directa sobre su renuncia, Ventura dejó la puerta abierta a revertir su decisión: “Yo no quiero hablar. Eso no salió de mi boca. Por eso, digo de las paredes finas y que uno explota aunque hable por teléfono y alguno pasa por ahí. Ahí adentró hay páginas de Internet. A lo que mejor un periodista pasó por mi camarín y se me fue la voz”.