Luis Ventura, orgulloso de Morena Rial: "Almorzamos juntos y conocí a Francesco; ella es una madraza"

Presente en las buenas, y sobre todo, en las malas, Luis Ventura (63) acompañó ahora el momento más feliz de Morena Rial (20): conoció a Francesco Benicio, a una semana de que la joven se convierta en madre junto a Facundo Ambrosioni (19). Tío del corazón de la hija mayor de Jorge Rial, el panelista de Involucrados habló con Ciudad y contó cómo fue el reencuentro con Morena y Facundo como padres primerizos.

“El jueves 4 almorzamos todos juntos con Facundo y Francesco. Ahora me invitó a su nueva casa de Devoto. Seguro que la iré a conocer la semana que viene. Tuve la posibilidad de conocer al nene, que es un bebé hermoso. Que Dios lo críe con muchas bendiciones”, reveló.

A la hora de referirse a Morena Rial, Luis halagó a la joven: “Es una madraza. Cuando estábamos comiendo, el bebé tenía hambre y le dio la teta. La verdad que me quedé con una imagen amorosa”. En cuanto a Facundo Ambrosioni, Luis Ventura también lo elogió: “Yo tengo buena relación con los dos. El pibe labura en la AFA en un departamento comercial. Cuando se entregaron los premios Alumni hablé con su jefe y me dijo que es una persona maravillosa, laburadora, seria y responsable. Me llenó de alegría escuchar eso”.