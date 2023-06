Luis Ventura explotó en vivo contra Jorge Rial luego de que se filtrara un chat con Morena

Refugiado en Madrid mientras su hija Morena hace estallar la interna familiar con tremendas declaraciones contra él y Silvia D´Auro, Jorge Rial se animó a enviarle un mensaje a la joven, en el que le pide que no hable con Luis Ventura, refiriéndose a él como una “mier…”, y el periodista estalló.

En Socios del espectáculo, Facundo Ventura, hijo de Luis, mostró el mensaje que le compartió Morena: “'Bloqueá a Ventura, porque sino yo con vos no hablo nunca más. No hables nunca más con Ventura. Bloquealo. No quiero más contacto con esa mierda de persona’”, leyó el joven, que aclaró que el texto era “reciente”.

En A la tarde, Luis reaccionó muy mal ante esta revelación y advirtió que “se viene el show de los pañuelos”. “Donde quieras y cuando quieras voy con testigos, y con pruebas y con números de cuenta y con sobres… Con lo que quieran”, adelantó, en referencia a las consecuencias de las posibles revelaciones de Morena sobre su padre.

LUIS VENTURA ESTALLÓ EN VIVO CONTRA JORGE RIAL TRAS EL FUERTE MENSAJE A MORENA EN EL QUE LO INSULTA

“Estamos haciendo todo un derrotero para no meter el dedo en la llaga y hay una sola verdad”, agregó Ventura, y pidió que le lean el mensaje nuevamente. "Esa mierda de persona es la que salvó a tu hija de un suicidio”, recordó, muy virulento.

“(La encontré) con las venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono. No atendía el teléfono el papi. Apareció tres horas después, al otro día, haciendo declaraciones. Te olvidaste de esa, pero nunca levanté un teléfono porque me hiciste lo mismo que al otro padrino, al original, García Tarsia”, relató Ventura.

“Alguna vez va a explicar García Tarsia en Tribunales qué le habían ofrecido que firmara y se hiciera cargo de lo que hacían ustedes", agregó el periodista, dando a entender que se trataría de un testaferro de Jorge Rial.

LUIS VENTURA LE AUGURÓ UN “SHOW DE PAÑUELOS” A JORGE RIAL

“Si querés vamos cuando vos quieras, porque nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el campo de polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza”, trajo a colación Ventura, que trabajó con el millonario.

“No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo, lo que vos quieras con testigos y en Tribunales. Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver. Ojo, no sería la primera vez", dijo Ventura, que impresionó a Karina Mazzocco con su vehemencia.

“Cuando nos sacamos la selfie fue para promocionar un programa en la radio de Cristóbal López. Habrá que ver porque nunca tocaron a Cristóbal López. ¿Sabés por qué? Porque después fuimos todos a laburar allá”, agregó, en referencia a su reencuentro en las redes.

“Que hable de las reuniones con Lázaro Báez en su casa, de las sociedades que vinieron después. De eso puedo hablar. Morena sabe esto y más, y cosas gravísimas. ¿No quiere hablar más con la hija y le manda ese mensaje? ¿Se acordó ahora que hay plata? ¿Compramos el silencio una vez más?”, cerró Ventura, que aseguró que, pese a todo, no cambiaría su amistad con él porque “fue muy feliz”.