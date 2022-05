Luis Ventura, durísimo con Jorge Rial tras su nuevo cruce por los Martín Fierro: "Se está quedando solo"

La eterna disputa de Jorge Rial y Luis Ventura alrededor de los Martín Fierro se reavivó tras la ceremonia del domingo cuando el ex conductor de Intrusos señaló que “los premios siempre son repartidos para quedar bien con todos”.

El presidente de Aptra visitó LAM el martes, donde rebatió las acusaciones de su exsocio en Intrusos con ora dura acusación. “¿Se acuerdan lo que hacía en Gran Hermano? Él ponía los nombres a dedo de los que quería en la final”, dijo.

El cruce siguió en el programa radial de Jorge Rial, donde el papá de Morena y Rocío ironizó: “Es cierto, los elegíamos antes y los llevábamos a El Porvenir, que él (por Ventura) manejaba por esa época, y los teníamos ahí encerrados. Es la verdad, hay que decirlo”.

“Estaban ahí, los hacíamos correr alrededor de la cancha, fue una éoca muy dura. Todavía siguen trabajando para mí. Los tengo encadenados”, agregó Rial. “Con todo respeto, decir eso y decir ‘el Gordo tiene razón’ es lo mismo”, dijo Ventura tras escuchar el audio en A la tarde, y luego bebió de una copa con vino.

“Yo no disfruto de esta situación, se los puedo asegurar. No lo disfruto porque me parece que hay un lugar donde es injusto él, pero no ya para conmigo, para con él. Se está quedando solo”, aseguró Luis Ventura.

“Yo tengo cuarenta años de mi vida compartidos con él. Yo no puedo borrar cuarenta años. En algún lugar debo haber querido a una persona para estar ese tiempo con esa persona. Entonces, a lo mejor cambié yo, pero yo creo que cambió la otra parte y es por eso que hay diferencias y pasaron cosas”, que reconoció que “por supuesto que lo quiere” a Rial.