Luis Ventura cuestionó a Mariana Brey por su asistencia a los Martín Fierro: "¿Con qué criterio la invitaron a ella?"

A días de que haya culminado una nueva edición de la entrega de premios Martín Fierro, Luis Ventura desató otro debate al cuestionar la presencia de la panelista de Socios del Espectáculo, Mariana Brey, en el evento que se llevó a cabo el pasado domingo en el hotel Hilton.

“En la fiesta, me entero que Mariana Brey pasó por encima de los invitados que podíamos haber elegido nosotros también, porque la invitó Telefe”, lanzó Ventura, visiblemente molesto, en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América.

"En la fiesta, me entero que Mariana Brey pasó por encima de los invitados que podíamos haber elegido nosotros también, porque la invitó Telefe". G-plus

“Entonces, yo dije “me tuve que quedar peleándome con las invitaciones’ para que entre compañeros que tendrían que haber estado ahí. ¿Por qué entró Brey no fue, por ejemplo, Diana Deglauy? ¿Con qué criterio?”, agregó, filoso.

“Yo me tengo que adaptar a las reglas de juego. No voy a tachar, no soy vigilante. Soy periodista y soy presidente de una asociación de periodistas”, cerró el periodista, al aire, vehemente contra Brey.

"Entonces, yo dije “me tuve que quedar peleándome con las invitaciones’ para que entre compañeros que tendrían que haber estado ahí. ¿Por qué entró Brey no fue, por ejemplo, Diana Deglauy? ¿Con qué criterio?". G-plus

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ LA SORPRESIVA REACCIÓN DE LUIS VENTURA TRAS LOS ROBOS A LOS PANELISTAS DE LAM

Luego de que Morena Rial se defendiera de los rumores que la señalaban como la principal sospechosa en el robo a las panelistas de LAM, Marcela Feudale y Estefi Berardi (junto a Mónica Farro que el día del hecho había ido como invitada al ciclo de América), Ángel de Brito sorprendió al revelar el sorpresivo gesto que tuvo Luis Ventura tras conocerse esta noticia.

“No lo iba a contar, pero lo voy a contar. Cuando fue el día del robo, me llamó Luis Ventura y me dijo ‘yo me quiero hacer cargo de lo que le faltó a las chicas, yo lo pongo de mi bolsillo la plata que faltó’”, comenzó diciendo.

“De hecho, me preguntó cuánto era por lo que le faltó a Marcela Feudale, Estefi Berardi y Mónica Farro”, agregó, el presentador, dejando en claro que el panelista de A la tarde quería ayudar en este caso.

"CUANDO FUE EL DÍA DEL ROBO, ME LLAMÓ LUIS VENTURA Y ME DIJO ‘YO ME QUIERO HACER CARGO DE LO QUE LE FALTÓ A LAS CHICAS, YO LO PONGO DE MI BOLSILLO LA PLATA QUE FALTÓ’". G-plus

Fue entonces que, ante la consulta sobre los motivos que llevaron a Ventura a tomar esta medida , De Brito respondió: “No lo sé.. Le respondí ‘Luis, no hay problema, ya se hizo el canal como corresponde’”. Y cerró: “Lo primero que me dijo él es ‘no lo digas’. Pero bueno, lo lamento. Me pareció una buena acción”.