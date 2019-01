Luis Ventura confesó que fue abusado sexualmente a los 6 años: "Un maestro me subió al escritorio y me bajó el calzoncillo"

Luego de la denuncia pública de Thelma Fardin a Juan Darthés por abuso y violación cuando en 2009 estaban de gira con Patito Feo en Nicaragua, muchos famosos alzaron su voz para contar su propia experiencia.

Ahora, quien quiso ahondar en un tremendo hecho que vivió de pequeño fue Luis Ventura: "Hace un par de años conté algo en un programa con Alejandro Fantino. Yo tuve un tema de abuso que no fue traumático para mí. Iba a un colegio religioso y cuando tenía 6 años uno de mis maestros me abusa. No fue traumático porque creo que él no consuma el desarrollo de todo lo que había pergeñado para envolerverme", comenzó diciendo el periodista en Debo Decir, el programa de América.

"Era un día patrio y el maestro había planificado todo porque yo participaba del hecho patriótico. Entonces me manda al aula a buscar un elemento, una escarapela, no sé. Voy corriendo a ese lugar, abro el armario y ahí ingresa al aula como queriéndome asistir. Me empezó a hablar, me subió a un escritorio y me bajó la ropa", agregó.

Por otro lado, dio detalles de cómo se sintió en aquel momento: "Me bajó el pantalón y el calzoncillo. Él estaba medio arrodillado, agarró mi pito y se lo llevó a la boca. Yo me moría de vergüenza por el hecho de estar desnudo frente a esa situación, no me había pasado nunca. Yo lo cuento y no tengo ningún resquemor ni nada porque quedó en eso. La realidad es que tengo un buen recuerdo del colegio y los profesores. A ese profesor lo tuve en otro nivel. No lo conté nunca porque si se lo contaba a mi papá lo iba a ir a cag... a trompadas".

"Cuando lo conté, mi hermano más chico me dijo que le había pasado exactamente lo mismo con el hermano de ese profesor. Pero no sólo eso... la cantidad de compañeros que me llamaron para decirme que les había pasado lo mismo", cerró, a corazón abierto.