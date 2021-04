Luis Novaresio habló por primera vez de la viralización de su video íntimo: "Es lindo, lo único malo es que se filtró"

Días atrás, se produjo la viralización de un video íntimo de Luis Novaresio junto a su pareja, Braulio Bauab. Y el conductor de Debo decir no había hecho declaraciones al respecto... hasta ahora.

Sin embargo, Jey Mammon apeló a su humor ácido para lograr que Novaresio se ría de sí mismo, como invitado al programa de entrevistas del periodista. “No te puedo creer. ¿Este es Novaresio? ¿Con Braulio? No es el que me mandó a mi este, ¿no va a pensar que yo lo estuve difundiendo, no?”, chicaneó el humorista mientras estaba en el ascensor del ciclo de los domingos de América.

Ya en el estudio, el conductor de Los Mammones insistió: “No sé si decirte lo que me llegó al celu”. Ahí encontró la complicidad de Novaresio: “¿El qué?”.

“Me llegó un video de Braulio Inmuebles”, replicó Jey en referencia a la empresa del futuro marido de Novaresio. Pícaro, Luis retrucó: “¿Un video de qué?”.

“Un video en el que estabas vos también. Pero no es el que me mandaste vos, es otro. Te quiero aclarar que no lo difundí yo”, contestó Jey Mammón. Al final, Luis Novaresio defendió el video que había grabado de su intimidad,con imágenes en las que está sin remera y besando a su novio de manera fogosa: “Es un lindo video. Lo único que tiene de malo es que se filtró. El año pasado me haían robado el celular”.