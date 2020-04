Luis Miguel cumple 50 años: 50 datos que tenés que saber

Luis Miguel cumple hoy 50 años y por eso preparamos un video especial con 50 datos que no te podés perder sobre él.

Su familia, sus amigos, sus amores y por supuesto sus enormes logros profesionales

1. Nace el 19 de abril de 1970 en San Juan de Puerto Rico.

2. Es el primer hijo de la italiana Marcela Basteri y el español Luis Gallego, alias Luisito Rey.

3. Sus padres se conocieron y enamoraron en Mar del Plata, por eso Micky tiene un gran cariño por nuestro país.

4. Tiene dos hermanos Alejandro y Sergio, ambos de sus mismos padres.

5. Decidieron ponerle ese nombre compuesto en honor al torero español Luis MIguel Dominguín (padre de Miguel Bosé), a quien Luis Rey admiraba.

6. A pesar de cantar solo en español fue el artista latino más vendido en la década de los '90.

7. Empieza su carrera musical en México en 1981 cantando en el casamiento de la hija del presidente López Portillo.

8. Estudia formalmente hasta quinto grado del colegio y luego comienza con educación a distancia.

9. Es el cantante más joven en recibir un Grammy, con 14 años de edad.

10. En 2011es proclamado como mejor artista latino de los últimos 25 años según la Revista Billboard.

11. Posee el récord de la mayor cantidad de presentaciones en el mismo lugar con un total de 226 conciertos en el Auditorio Nacional de CDMX, con más de 2 millones de espectadores.

12. Graba su primer álbum en 1982, a los 12 años de edad, titulado 1+1=2 enamorados.

13. En 13. 1984 graba el tema Me gustas tal como eres a dúo con la cantante escocesa Sheena Easton, con el que ganaron el Grammy en 1985.

14. Tiene un solo disco en italiano titulado Collezione Privata (1985).

15. Protagoniza solo dos películas en toda su carrera: Fiebre de amor y Ya nunca más. Tiempo después Luismi dijo: "No me gusta tanto el cine, son experiencias que no repetiría. Me quedo con mi música".

16. En 1986 desaparece Marcela Basteri.

17. Su última aparición pública fue en el Luna Park, de Buenos Aires, con Luis Miguel cantándole la canción Marcela, compuesta por Luis Rey.

18. En 1987 deja de trabajar con su padre y se va con el argentino Hugo López, manager que conocía desde el comienzo de su carrera.

19. A partir de su alianza laboral y profesional con Hugo López arranca un gran cambio tanto físico como profesional.

20. El 25 de noviembre de 1988 lanza Un hombre busca a una mujer, con el tema La incondicional, que se convertiría en uno de los grandes éxitos de su carrera.

21. En 1989 nace su hija Michelle Salas, fruto de su relación con Stephanie Salas. La reconocería muchos años después

22. En 1990 saca el disco 20 años, justamente al cumplir dos décadas, y se transforma en uno de los más emblemáticos de su vida.

23. En 1991 conoce a Armando Manzanero el programa de Verónica Castro y surge la idea de reeditar sus boleros.

24. Con los boleros vendió más de siete millones de copias internacionalmente, ganó más de 70 discos de platino y seis de oro, siendo el primer latinoamericano que recibe un disco de oro en los Estados Unidos por un álbum en español.

25. En 1991 recibe la nacionalidad mexicana, de manos del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

26. En 1992 muere su padre Luis Rey en un hospital de Barcelona.

27. Luis Miguel estaba en Sudamérica cuando muere su padre, pero viaja de urgencia a España y logra verlo antes de morir.

28. Regresa a Buenos Aires para presentarse en Ritmo de la Noche con Marcelo Tinelli y hacer sus shows en distintos puntos de nuestro país.

29. Es el único artista latinoamericano invitado a participar en la grabación del disco Barcelona Gold con su tema América, América, con motivo de los Juegos Olímpicos Barcelona '92.

30. En 1993 lanza Aries y recibe su segundo premio Grammy.

31. El compositor y músico dominicano Juan Luis Guerra le aportó para Aries su balada Hasta que me olvides que se convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera.

32. Es el primer cantante latino que consiguió un lleno absoluto en el Madison Square Garden de Nueva York.

33. En 1995 grabó Come fly with me a dúo con Frank Sinatra para el álbum Duets II, el último que realizó el estadounidense.

34. En 1995 nuevamente se animó a probar con otro género, el de las rancheras, en el disco El concierto.

35. En 1996 grabó el tema Sueña para la película El jorobado de Notre Dame de Disney.

36. En septiembre de 1996, ponen una estrella con su nombre en El paseo de la fama de Hollywood.

37. En 1997 lanza Romances, su tercer disco de boleros, con temas como Por debajo de la mesa, El reloj, Contigo y Bésame mucho, entre otros.

38. Romances vende más de 4.5 millones de copias, siendo el álbum que más ha vendido en menos tiempo, con cincuenta discos de platino a nivel mundial, su cuarto Grammy en 1998.

39. En 2003 lanza su primer disco con temas originales en cuatro años llamado 33, en alusión a su edad por segunda vez en su carrera (el primero había sido 20 años, en 1990).

40. En 2006 presenta por primera vez un álbum con villancicos llamado Navidades, con 11 temas, entre ellos Santa Claus llegó a la ciudad, versionado por Juan Carlos Calderón, autor de muchos de sus grandes hits, con quien volvió a trabajar después de muchos años.

41. En 2012, Luis Miguel canta en la noche inaugural del Festival de Viña del Mar y se lleva la Gaviota de Platino, premio nunca antes otorgado a ningún artista.

42. En 2017 sale su primer disco en 7 años llamado ¡México por siempre!

43. En 2007 y 2008 nacen sus hijos varones Miguel (1 de enero de 43. 2007) y Daniel (18 de diciembre de 43. 2008), fruto de su relación con la actriz mexicana Aracely Arámbula.

44. Algunos de sus grandes amores: Mariana Yazbek, Issabela Camil, Mariah Carey, Stephanie Salas, Aracely Arámbula.

45. También tiene grandes amigos desde su niñez, algunos de los cuales todavía lo acompañan como Miguel Alemán Magnani.

46. En 2018 se estrena Luis Miguel, la serie en Netflix y Telemundo y fue un éxito total.

47. Con producción del artista, se cuentan detalles desconocidos de su vida desde su nacimiento hasta 1992, en 13 capítulos titulados con nombres de sus temas.

48. Sus canciones registran subas históricas en YouTube y Spotify.

49. Para 2020 se espera la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, de la que ya empezaron las grabaciones.

50. Nuevamente Diego Boneta hará de Luismi y la trama irá desde 1992 hasta la actualidad. Según Netflix esta nueva temporada "explorará las dificultades que enfrentó el cantante para balancear su vida familiar y profesional".

¡Mirá el video con los 50 datos sobre Luis MIguel que no te podés perder!