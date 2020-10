Luis Machín protagonizó un cruce en vivo y lo sacaron del aire: "Hace cuarenta minutos que estoy esperando"

Este fin de semana, Luis Machín concertó una entrevista con el ciclo El run run del espectáculo (Crónica) pero los tiempos de la TV le jugaron una mala pasada y él salió al aire protestando por la espera. Sin darse cuenta de que estaba al aire, el actor se despachó con un reclamo que le valió que el conductor Fernando Piaggio diera por concluido el episodio en cuestión de segundos.

Machín esperaba para salir al aire junto a su mujer, Gilda Scarpetti, ya que con ella y el hijo de ambos protagonizan el espectáculo teatral en streaming llamado En casa miento. Sin embargo, la entrevista se demoraba y él se mostró molesto porque debía comenzar la función en cuestión de minutos.

El picante cruce:

Fernando Piaggio: - Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín.

Luis Machín:- Qué tal, acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos... Hacemos la nota.

FP: - ¿Estás con mala onda?

LM:- No, no... ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Hace cuarenta minutos que estoy esperando para la nota.

FP:- Estoy sorprendido por tu mala onda, Luis.

LM:- No, no. Yo estoy sorprendido porque estuve cuarenta minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así.

FP:- Es la primera vez que nos pasa. Todos los colegas tuyos que están pasando por este momento entienden que es un programa en vivo de tres horas en el que pasan situaciones.

LM:- No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá. Si me decís que estamos al aire, estamos al aire.

FP: - Está bien. Bueno, te deseo un lindo streaming, gracias Luis.

LM: - Gracias, amigos.

Ya con Machín fuera del aire, Piaggio manifestó su disgusto por la actitud del intérprete. “Qué desagradable, por Dios. ¡Qué desagradable! Este programa se maneja con respeto hacia todos los actores. No voy a permitir que en esta pantalla de Crónica y en este programa salga gente tan desagradable como lo que pasó recién con Luis Machín. (...) ¿Sabés lo que me quedo contento, Luis Machín? Que quedaste vos expuesto, papá. La mala onda que generaste vos con el público. Queríamos charlar un poquito y brindarte la promoción como hacemos con todos los artistas en este difícil momento”, concluyó.