Luciano Castro, tras rebotar con Flor Vigna: "Pocas veces me sentí tan incómodo y me dio tanta vergüenza"

Si bien hoy Luciano Castro (47) está feliz y súper enamorado de Flor Vigna (27), el comienzo de su relación con la cantante 20 años más joven tuvo un momento por demás espinoso que marcó un punto de inflexión.

"Pocas veces me sentí tan incómodo y me dio tanta vergüenza algo. Y miren que si se trata de estar expuesto y pasar vergüenza…", explicó con picardía el actor de El Primero de Nosotros en PH.

La anécdota de Luciano se dio luego de una charla íntima que mantuvo con Flor: "Un día estábamos charlando y le dije '¿no te gustaría que seamos novios y formalicemos?'. Y Flor me respondió que no".

En ese punto, Castro completó los motivos de su apuro: "Porque aparte yo estaba convencido de que me iba a decir que sí, y me limpió como loco".

LA REACCIÓN DE FLOR VIGNA TRAS RECHAZAR SER LA NOVIA DE LUCIANO CASTRO

De todas formas, el final de la historia es que Luciano Castro y Flor Vigna son pareja, y el ex de Sabrina Rojas resumió cómo llegaron ese punto luego de que ella lo rechazara.

"Al toque me explicó por qué no y tuvo un resultado que un mes después me pidió ella si quería ser su novio", se reconfortó.

"Nosotros nos conocimos y tuvimos dos o tres meses de cautiverio hasta que decidimos salir a la luz", concluyó Luciano Castro sobre el romance con Flor Vigna que habían blanqueado en octubre.