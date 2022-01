Luciano Castro le tiñó el pelo de azul a Flor Vigna: "Salió este pelito"

Entregada por completo a las habilidades desconocidas de Luciano Castro como peluquero, Flor Vigna se animó a teñirse el cabello ¡de azul!

"Salió ese pelito azul, @castrolucianook", comentó Flor al compartir el video del cambio de look en Instagram.

Antes de comenzar el proceso de coloración, Flor presentó a su estilista personal de lujo: "Este es el antes del peluquero Castro". Al mismo tiempo, en la imagen se leía que Luciano tenía "cara de peluquero seguro y profesional".

El gracioso compilado tenía de fondo Suelto y confío, el tema que Flor Vigna lanzó hace un mes en colaboración con Miss Bolivia. "Suelto y confío, y algo mejor pasará. Porque suelto, suelto y respiro y esto también pasará", rezaga la canción perfecta para musicalizar la transformación.

LA IRONÍA DE LUCIANO CASTRO A FLOR VIGNA

Pícaro, Luciano Castro chicaneó a Flor Vigna por la bolsa de residuos negra en la cabeza.

"Es muy graciosa. Y así estuvo todo el verano. Seis meses estuvo así", soltó Castro.

Entonces, Flor Vigna bromeó: "Como no me gustó el pelo azul, me dejé la bolsa".